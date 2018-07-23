В Канаде сварили первое в мире пиво из конопли

Пиво безалкогольное, безглютеновое и имеет выраженный психотропный эффект.

В Канаде в лаборатории Онтарио ученые сварили первое в мире пиво из конопли.

Создатели отмечают, что новинка является безалкогольным и безглютеновым напитком с выраженным психотропным эффектом, передает The Guardian.

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Большинство напитков, которые преподносятся как “пиво из каннабиса“ - это обычное пиво с добавлением конопляного масла, объясняют эксперты. Здесь же речь о полноценном продукте, созданном из стеблей, корней и листьев растения.

“Марихуана вредит вашему здоровью и наше пиво тоже... Это не то, что стоит пить пять раз в день или с утра, только проснувшись“, заявил один из разработчиков.

Напомним, 19 июня нижняя палата парламента Канады поддержала законопроект о легализации марихуаны. Позднее, премьер-министр Канады Джастин Трюдо заявил, что в стране легализуют продажу марихуаны 17 октября.

Каннабис будут продавать только с 18 -19 лет. За продажу конопли детям установлены строгие наказания - вплоть до 14 лет заключения. Закон разрешает потребителям иметь при себе не более 30 грамм и выращивать не более четырех кустов на человека.

Канада стала вторым государством после Уругвая, где полностью разрешено употребление марихуаны.