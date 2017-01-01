В Польше двое украинцев с молотками ограбили пункт обмена валют

Преступников удалось задержать.

Сотрудники Надбужанского отдела пограничной службы задержали двух граждан Украины, которые, используя тяжелые молоты, совершили нападение на один из пунктов обмена иностранной валюты в городе Жары Любуского воеводства Польши.

Об этом сообщает Польское радио.

Читай также: Украинский спортсмен загадочно умер на заработках в Польше

Нападение произошло в ночь с 16 на 17 июля. Двое мужчин в масках атаковали круглосуточный пункт обмена иностранной валюты в Жарах. Внутри помещения они сразу бросились с тяжелыми молотами разбивать окошко, которое отгораживает кассира от клиентов. В течение нескольких десятков секунд им удалось пробить отверстие, через которое нападающие украли часть денег. Злоумышленники скрылись в неизвестном направлении. В полицию об атаке сообщил работник охраны, который отреагировал на активированную работницей пункта обмена тревогу.

Правоохранители установили, что нападение могли осуществить два украинца в возрасте 41 и 43 лет. Информацию передали правоохранительным органам по всей стране.

Уже в ночь на 17 июля сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы в Дорогуске задержали двух граждан Украины, которые пытались незаконно перейти границу из Польши в Украину железнодорожным мостом. После проверки задержанных польские пограничники выяснили, что их разыскивает Любуская полиция за нападение в Жарах.

Ближайшие три месяца арестованные украинцы проведут под стражей. Им грозит от трех до двенадцати лет лишения свободы.

Задержание провели пограничники nadbuzanski.strazgraniczna.pl/

Как сообщалось 18 июня, в Польше задержали украинца за ограбления ювелирных магазинов.