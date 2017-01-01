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В Барселоне мотоциклист устроил стрельбу на улице, есть жертвы

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На людей в автомобиле с немецкими номерами напал мотоциклист. В результате стрельбы погиб один человек, еще один получил ранения.
Полиция начала расследование происшествия и поиск нападавшего
Полиция начала расследование происшествия и поиск нападавшего
twitter.com/mossos

В Барселоне в результате стрельбы на перекрестке погиб один человек, еще один получил ранения. Об этом заявили в полиции Женералитета Каталонии, сообщает в понедельник, 23 июля, пресс-служба правоохранительного ведомства.

Отмечено, что инцидент произошел ночью в районе Сан-Марти-де-Барселона на одном из перекрестков.

"Полиция приехала по вызову вместе со скорой помощью и обнаружила в автомобиле двух мужчин с огнестрельными ранениями. Один из них скончался на месте. Второй был госпитализирован. Полиция начала расследование происшествия и поиск нападавшего", - говорится в сообщении.

По данным местных СМИ, на людей в машине напал мотоциклист. Автомобиль был с немецкими номерами.

Ранее сообщалось, что неизвестный мужчина открыл стрельбу в Торонто по прохожим. Он выстрелил около 20 раз и ранил 14 человек. Одна из пострадавших скончалась в больнице. Нападавший был убит полицейскими.

Перед этим в городе Фэллон штата Невада (США) местный житель открыл огонь в мормонской церкви. Один человек погиб, еще один пострадал.

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Теги: Испания, Барселона, стрельба, жертвы, перестрелка, жертва, ранение, мотоциклист
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Источник: korrespondent.net

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