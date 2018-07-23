В Британии 3-летнего ребенка облили кислотой в магазине

Полиция задержала троих подозреваемых, их мотивы пока непонятны.

В одном из магазинов в британском городе Вустер трехлетнего мальчика облили кислотой, ребенок получил серьезные ожоги. Задержаны трое подозреваемых.

Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Reuters.

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Инцидент случился в магазине Home Bargains днем в субботу. При этом присутствовали родственники ребенка. Мальчик получил химические ожоги руки и лица. Медики говорят, что ранения серьезные, однако они надеются, что это не скажется на его дальнейшей жизни.

По данным агентства, полиция задержала троих подозреваемых в Лондоне. Это мужчины в возрасте 22, 25 и 26 лет.

Британские СМИ со ссылкой на источники в полиции сообщают, что всех троих видели рядом с пострадавшим ребенком незадолго до нападения. Предполагается, что мужчины хорошо знакомы друг с другом.

Кроме того, полицейские задержали 39-летнего жителя Вулверхэмптона. Его подозревают в сговоре с целью причинения тяжких телесных повреждений. О мотивах злоумышленников полиция не сообщает.

Агентство отмечает, что в день нападения, 21 июля, в Вустере состоялся митинг ультраправой организации Лига обороны Англии, но и в полиции, и в мэрии города считают, что нападение на ребенка не связано с акцией.

Как сообщалось 27 июня, в Киеве задержали женщину, 13 лет назад облившую кислотой любовницу мужа.