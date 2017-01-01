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Выросло число жертв стрельбы в Торонто

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Стрельба в Торонто произошла в районе проспекта Дэнфорт и Логан 22 июля в 22.00 по местному времени.
В канадском Торонто мужчина устроил стрельбу
В канадском Торонто мужчина устроил стрельбу
dpa (архив)

В Торонто умерла еще одна жертва стрельбы, сообщает The Associated Press с ссылкой на местную полицию.

"На данный момент есть две жертвы", - сообщает пресс-служба полиции в Twitter.

Стрельба в Торонто произошла в районе проспекта Дэнфорт и Логан 22 июля в 22.00 по местному времени.

В США произошла стрельба в церкви: есть погибший

Сообщалось, что пострадали 14 человек, из общего количества потерпевших погибла

 

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Теги: Канада, стрельба, жертвы, Торонто
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Источник: korrespondent.net

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