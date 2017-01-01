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Трамп: На встрече с Путиным ничего ему не уступал

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Глава США заверил, что ничего не уступал российскому президенту. На встрече стороны обсуждали будущую выгоду для обеих стран.
Дональд Трамп заверил, что не шел на уступки Владимиру Путину
Дональд Трамп заверил, что не шел на уступки Владимиру Путину

Президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал освещение в СМИ его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что "ничего не уступал" главе РФ. Об этом он сообщил в понедельник, 23 июля, в своем Twitter.

"Когда вы слышите, как фейковые новости в негативных тонах освещают мою встречу с президентом Путиным и говорят, что я что-то уступил ему, то помните, я ничего не уступал, и мы говорили только о предстоящей выгоде для обеих наших стран", - заверил президент США в микроблоге.

"Кроме того, мы отлично поладили, что очень хорошо для всех, кроме коррумпированных СМИ", - добавил Трамп.

Напомним, 16 июля в Хельсинки прошел первый полноформатный саммит США-РФ. Трамп и Путин разговаривали с глазу на глаз более двух часов. Затем переговоры были продолжены в расширенном составе с участием делегаций двух сторон.

В Соединенных Штатах Трамп подвергся резкой критике, как со стороны демократов, так и республиканцев, за то, что он не проявил твердости в вопросе вмешательства России в президентские выборы в США в 2016 году.

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Теги: Россия-США, США, Путин, саммит, переговоры, встреча, Трамп, Владимир Путин, Дональд Трамп, Хельсинки
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Источник: korrespondent.net

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