В Польше задержаны контрабандисты за торговлю сигаретами из Украины

Преступная группа на протяжении нескольких месяцев ввела на рынок ЕС сигареты без польских акцизных знаков на сумму свыше 340 тысяч евро.

В Польше пограничники Люблинского воеводства задержали банду из 20 человек по торговле контрабандными сигаретами из Украины. Об этом сообщает Польское радио в понедельник, 23 июля.

Отмечается, что в состав банды входили как поляки, так и украинцы. Они перевозили сигареты из Украины и продавали их в Германии и в пяти воеводствах Польши.

"Преступники везли контрабандные сигареты из Украины, используя для этого авто со специально оборудованными тайниками и переправляли их в центральную Польшу и Германию", – говорится в сообщении.

Кроме того, группировка на территории Польши занималась незаконным изготовлением сигарет. Установлено, что организованная преступная группа на протяжении нескольких месяцев ввела на рынок Евросоюза сигареты без польских акцизных знаков на сумму почти 1,5 млн злотых (свыше 340 тысяч евро).

Расследование по делу международной банды ведут сотрудники Надбужанского отдела Пограничной службы в Гребенном под надзором Окружной прокуратуры в городе Замостье.

Всем задержанным участникам банды предъявлено обвинение за участие в организованной преступной группе и контрабанду акцизных товаров.

"Четырех граждан Польши, которых обвинили в руководстве группой, арестованы. Относительно других применен надзор полиции", – говорится в сообщении.

Ранее в польском городе Кельце задержали 11 украинцев и поляков, занимавшихся контрабандой сигарет. У них были найдены и изъяты более 22 млн сигарет без польских акцизных маркировок. Это самое большое количество сигарет, найденное в 2018 году в Польше и одна из крупнейших партий за последние годы.

Напомним, в мае силовики под обстрелами изъяли контрабандные сигареты на Донбассе.

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