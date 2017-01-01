В Латвии бушуют лесные пожары

Правительство приняло решение поддержать просьбу о международной помощи в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

Латвия приняла решение попросить международную помощь в тушении пожара в Талсинском крае. Как сообщает Delfi, помощь будет запрошена у сразу 28 стран Евросоюза. Главный упор в просьбе о помощи будет сделан на предоставление помощи с воздуха.

Правительство на внеочередном заседании в понедельник, 23 июля, приняло решение поддержать просьбу о международной помощи в тушении пожара в лесу и на торфяниках в Валдгалской волости.

По данным программы ЕС Copernicus, к вечеру четверга, 19 июля, в Валдгалской волости выгорела площадь более 700 га. Латвийские должностные лица сообщили о 400 га выгоревшей площади.

По словам председателя Вентспилсской краевой думы Айвара Муцениекса, для ограничения пожара сооружаются дамбы, роются канавы.

Локализацией пожара занимаются работники ГПСС и Latvijas Valsts mezi, земессарги, с водой помогают местные жители, у которых есть мощные тракторы. Пожар также тушат два вертолета НВС Mи-17 и вертолет литовской армии.

Напомним, восемь стран Евросоюза участвуют в борьбе с лесными пожарами в Швеции, которые в течение нескольких недель не утихают в скандинавской стране. Помощь предложили Польша, Дания, Франция, Италия, Германия, Литва, Португалия и Австрия.

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