Трамп ужесточил риторику в адрес Ирана после угроз Роухани

После заочной пикировки президентов США и Ирана в МИД Германии призвали стороны "к сдержанности и риторической разрядке".

Американский лидер Дональд Трамп жестко отреагировал на заявления президента Ирана Хасана Роухани, предупредившего, что возможный конфликт Вашингтона с Ираном будет "матерью всех войн". Соответствующий комментарий глава Белого дома оставил в понедельник, 23 июля, в своем микроблоге в Twitter.

"Никогда, никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам, иначе столкнетесь с беспрецедентными последствиями. Мы - уже не та страна, которая могла бы быть объектом безумных заявлений, связанных с насилием и смертью. Будьте осторожны!" - написал Трамп.

Роухани, выступая 22 июля перед иранскими дипломатами, заочно обратился к Трампу в ответ на планы Вашингтона убедить союзников до начала ноября полностью отказаться от закупки нефти из Ирана. Президент Исламской Республики предостерег американскую администрацию от игр с огнем, предупредив, что в противном случае Соединенным Штатам придется горько пожалеть о последствиях.

Жесткую риторику Трампа поддержал глава израильского правительства Биньямин Нетаньяху. В свою очередь в германском внешнеполитическом ведомстве призвали стороны отказаться от эскалации напряжения.

Источник: Русская служба DW

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