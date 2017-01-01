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Испания за один день спасла в море полтысячи мигрантов

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Спасатели подобрали 257 мигрантов из 20 лодок в Гибралтарском проливе. Еще 190 человек были подобраны из четырех лодок в море Альборан.
Спасательная операция у берегов Испании
Спасательная операция у берегов Испании

В Испании за один день, 22 июля, спасли 447 мигрантов, которые пытались пересечь Средиземное море из Северной Африки. Об этом со ссылкой на морскую спасательную службу страны сообщает в понедельник, 23 июля, Associated Press.

По данным спасателей, они подобрали 257 мигрантов из 20 лодок в Гибралтарском проливе. Еще 190 человек были подобраны из четырех лодок в море Альборан.

Кроме того, днем ранее испанская спасательная служба приняла из лодок 329 мигрантов.

Ранее сообщалось, что у берегов Испании за два дня спасли около 500 мигрантов.

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Теги: Испания, Африка, нелегалы, море, беженцы, лодки, Спасательная служба, мигранты, нелегальная миграция, лодка, спасатель, Средиземное море, нелегальные мигранты
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Источник: korrespondent.net

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