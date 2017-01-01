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В тюрьмах Греции удерживают более 160 украинцев

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Омбудсмен Денисова призвала еврокомиссара Миятович содействовать освобождению украинцев из греческих тюрем.
112 граждан Украины находятся под стражей в Греции за нелегальную перевозку мигрантов
112 граждан Украины находятся под стражей в Греции за нелегальную перевозку мигрантов

В Греции арестован или удерживается в тюрьме 161 гражданин Украины, из них 112- по обвинению в перевозке нелегальных мигрантов. Об этом сообщила уполномоченная Верховной рады Украины Людмила Денисова на своей странице в Facebook в понедельник, 23 июля.

По словам Денисовой, в тюрьмах Греции сейчас находится 161 украинец. Омбудсмен объяснила, что украинских моряков, как правило, обманным путем заставляют переправлять нелегальных мигрантов в Европу. Схема состоит в том, что украинцам предлагают высокооплачиваемую работу на круизных лайнерах, яхтах, а взамен их силой или угрозами смерти заставляют перевозить нелегальных мигрантов.

Денисова отметила, что Греция, как участник Конвенции Совета Европы о мерах по противодействию торговле людьми, обязана была освободить от наказания задержанных за перевозку нелегалов украинцев, так как в большинстве случаев преступление было совершено под принуждением. Однако вместо этого греческие власти выносят обвинительные приговоры.

Также она сообщила, что в тюрьмах Греции нарушаются права задержанных. В частности, переводчики не владеют на достаточном уровне украинским или русским языками, поэтому задержанные не могут предоставить доказательства своей невиновности, пообщаться с адвокатом и узнать подробности дела.

В связи с этим Денисова обратилась к комиссару Совета Европы по правам человека Дуни Миятович за помощью в освобождении украинцев из тюрем Греции.

Отметим, в Греции двух украинцев, Сергея Шваюка и Петра Литвинчука, посадили на 180 лет по обвинению в незаконной перевозке мигрантов.

 

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Теги: тюрьма, нелегалы, Греция, украинцы, омбудсмен, нелегальные мигранты, Денисова
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Источник: korrespondent.net

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