Во Франции ликвидировали лагерь с 450 мигрантами

Мигранты, выселенные из лагеря, были отправлены в общественную приемную, где чиновники рассматривают их дела.

Французская полиция ликвидировала лагерь мигрантов в городе Нант, в котором жили около 450 выходцев из Судана и Эритреи. Как сообщает AFP, лагерь располагался в одном из парков в центре города.

Региональные органы власти сообщили, что во время операции из лагеря забрали 455 людей из-за "беспокойства" санитарной ситуацией у лагеря, где были обнаружены крысы, а некоторые мигранты были больны.

Мигранты, выселенные из лагеря, были отправлены в общественную приемную, где чиновники рассматривают их дела. Региональные органы власти заявили, что они "максимально защитят" уязвимых людей и искателей убежища", но предупредили, что места для приема мигрантов "заполнены ".

Региональные органы власти заявили, что мигрантов, которые "не могут претендовать на убежище или законное пребывание или заявившие об убежище в другом государстве-члене Европейского Союза, будут просить покинуть страну".

Напомним, количество пересечений границ ЕС нелегальными мигрантами снизилось вдвое за первое полугодие 2018 года в сравнении с прошлогодними показателями.

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