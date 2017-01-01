Советник Трампа по нацбезопасности встретится с коллегой из России

На встрече в Хельсинки Трамп и Путин договорились о продолжении сотрудничества команд США и России, занимающихся нацбезопасностью.

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует в августе встретиться со своим российским коллегой. Об этом сообщила в понедельник, 23 июля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

"Я могу сказать, что Болтон планирует провести встречу со своим коллегой из России в следующем месяце", – заявила она, не уточнив, о каком представители российской стороны идет речь.