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Советник Трампа по нацбезопасности встретится с коллегой из России

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На встрече в Хельсинки Трамп и Путин договорились о продолжении сотрудничества команд США и России, занимающихся нацбезопасностью.
США и Россия обсудят вопросы безопасности
США и Россия обсудят вопросы безопасности
 
Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон планирует в августе встретиться со своим российским коллегой. Об этом сообщила в понедельник, 23 июля, пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.
 
"Я могу сказать, что Болтон планирует провести встречу со своим коллегой из России в следующем месяце", – заявила она, не уточнив, о каком представители российской стороны идет речь. 
 
Сандерс также не называла место встречи.

Российским партнером Болтона, возглавляющего Совет национальной безопасности (СНБ) Белого дома, является секретарь Совета Безопасности (СБ) РФ Николай Патрушев.

Трамп пригласил Путина приехать в США осенью
 
Напомним, президент США Дональд Трамп и лидер России Владимир Путин провели встречу в Хельсинки 16 июля. Было достигнуто решение о том, что команды, ответственные за национальную безопасность обеих стран, продолжат дискуссии на рабочем уровне.
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Теги: Россия, Россия-США, США, нацбезопасность
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Источник: Интерфакс

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