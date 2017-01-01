В зоопарке Каира ослов покрасили и выдали за зебр

Ненастоящих зебр заметил девятиклассник, который приехал в зоопарк на экскурсию. Он увидел, что у стоявших в вольере "зебр" растеклись полосы.

В одном из зоопарков Каира ради привлечения посетителей на домашних ослах нарисовали черные и белые полосы и выдали их за зебр, собщает телеканал Extra news

Подлог заметил школьник, приехавший в Каир из провинции на экскурсию. Во время посещения зоопарка девятиклассник увидел, что у стоявших в вольере "зебр" растеклись полосы.

Из-за жары у животных потекла краска на морде и в области туловища. Мальчик сделал несколько фотографий "поддельных зебр" и выложил снимки в социальных сетях. Фото набрали сотни лайков и попали в поле зрения СМИ.





Собаки, превращенные в панд, стали звездами сети Вскоре ветеринары подтвердили, что "зебры" – на самом деле домашние ослы. При этом директор зоопарка продолжает настаивать на том, что зебры в зверинце настоящие.

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