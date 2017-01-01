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Жертвами лесных пожаров в Греции стали десять человек

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К западу от Афин горят лесные массивы, дым от них накрыл столицу Греции и парализовал движение на трассах. Жертвами стали десять человек.
Лесной пожар бушует в Греции
Лесной пожар бушует в Греции
 
По меньшей мере десять человек погибли и более 20 пострадали во время лесных пожаров недалеко от греческих Афин, сообщают местные СМИ.
 
Всего госпитализировано 25 человек, шестеро из них находятся в реанимации.
 
Ряд жителей городков Мати и Неос Вутзас числятся пропавшими без вести. 

Канаду охватили лесные пожары
 
Напомним, два крупных пожара бушуют в западном и восточном пригородах Афин, в них объявлено чрезвычайное положение.

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Теги: Греция, пожар, жертвы, лесной пожар, Афины
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Источник: korrespondent.net

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