Жертвами лесных пожаров в Греции стали десять человек

К западу от Афин горят лесные массивы, дым от них накрыл столицу Греции и парализовал движение на трассах. Жертвами стали десять человек.

По меньшей мере десять человек погибли и более 20 пострадали во время лесных пожаров недалеко от греческих Афин, сообщают местные СМИ.

Всего госпитализировано 25 человек, шестеро из них находятся в реанимации.





Канаду охватили лесные пожары Ряд жителей городков Мати и Неос Вутзас числятся пропавшими без вести.

Напомним, два крупных пожара бушуют в западном и восточном пригородах Афин, в них объявлено чрезвычайное положение.

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