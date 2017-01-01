Жертвами лесных пожаров в Греции стали десять человек
К западу от Афин горят лесные массивы, дым от них накрыл столицу Греции и парализовал движение на трассах. Жертвами стали десять человек.
По меньшей мере десять человек погибли и более 20 пострадали во время лесных пожаров недалеко от греческих Афин, сообщают местные СМИ.
Всего госпитализировано 25 человек, шестеро из них находятся в реанимации.
Ряд жителей городков Мати и Неос Вутзас числятся пропавшими без вести.
Канаду охватили лесные пожары
Канаду охватили лесные пожары
Напомним, два крупных пожара бушуют в западном и восточном пригородах Афин, в них объявлено чрезвычайное положение.
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