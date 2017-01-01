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В Греции из-за лесных пожаров погибли 20 человек

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Жертвами лесных пожаров в предместьях Афин стали как минимум 20 человек. Пострадали 104 человека, 69 из них – госпитализированы.
В Греции растет число жертв лесных пожаров
В Греции растет число жертв лесных пожаров


Более 20 человек стали жертвами природных пожаров в пригородах Афин. Об этом сообщает AFP со ссылкой на официального представителя правительства Греции Димитриса Дзанакопулоса.

По его словам, пострадали 104 человека, 16 из них – дети.

Госпитализированы 69 человек, многие из них находятся в тяжелом состоянии.

Большинство жертв пришлось на курорт Мати, расположенный в 40 км к востоку от столицы Греции.

Ранее сообщалось о десяти погибших в результате пожаров.

Напомним, два крупных пожара бушуют в западном и восточном пригородах Афин, в них объявлено чрезвычайное положение.

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Теги: Греция, пожар, жертвы, лесной пожар, Афины
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Источник: korrespondent.net

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