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В порту на Тайване тысячи сардин выскочили из воды

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Сардин было так много, что они создавали эффект "дождя". Невероятное явление удалось зафиксировать на видео.

Тысячи сардин выскочили из воды в рыболовецком порту Тайбэя, на Тайване. Соответствующее видео в понедельник, 23 июля, публикует CNN в соцсети Тwitter.

Сардин было так много, что они создавали эффект "дождя".

Свидетелями необычного явления стали рыбаки.

 

 

Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором показана рыба с птичьей головой.

Также ранее в Индии поймали рыбу с "зубами человека".

 

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Теги: Тайвань, рыбаки, видео, рыба, порт
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Источник: korrespondent.net

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