В порту на Тайване тысячи сардин выскочили из воды
Сардин было так много, что они создавали эффект "дождя". Невероятное явление удалось зафиксировать на видео.
Тысячи сардин выскочили из воды в рыболовецком порту Тайбэя, на Тайване. Соответствующее видео в понедельник, 23 июля, публикует CNN в соцсети Тwitter.
Сардин было так много, что они создавали эффект "дождя".
Свидетелями необычного явления стали рыбаки.
Watch the moment thousands of sardines jumped out of the water in a fishing port in Taipei, Taiwan https://t.co/H5O7PacaAS pic.twitter.com/EThv1mOU1f— CNN (@CNN) 23 июля 2018 г.
Ранее в Сети было опубликовано видео, на котором показана рыба с птичьей головой.
Также ранее в Индии поймали рыбу с "зубами человека".
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