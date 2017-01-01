В Париже одна из основательниц Femen покончила с собой

Оксана Шачко с третьей попытки покончила жизнь самоубийством.

У Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья кадр из фильма

В Париже художница и одна из основательниц международного женского движения Femen Оксана Шачко покончила жизнь самоубийством.

Об этом говорится в сообщении феминистской организации ОНА в соцсети Fаcebook со ссылкой на Telegram-канал Paris Burns, передают Українські новини.

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Шачко покончила совершила суицид 23 июня в своей парижской квартире. Французская полиция вывезла ее тело на экспертизу.

Активистка оставила записку на английском, обращенную к парижской богеме, с которой она в последнее время плотно общалась: “Вы все – фейк“.

“Мне довелось видеться и общаться с Оксаной в Париже. Несколько раз она приходила в наш сквот. Мы пытались вытаскивать ее на акции, но парижская богема поглотила ее. У Оксаны было много выставок, внимание прессы, богатые друзья. За последние 2 года она пыталась покончить с собой два раза. Третья попытка, к сожалению, оказалась успешной“, - написала знакомая Шачко в Telegram.

Как сообщалось 3 июля, под Киевом школьник покончил с собой на глазах у возлюбленной.