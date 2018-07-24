Россия никогда не станет другом США - посол США в ООН

Никки Хейли отметила, что США никогда не будут доверять Путину.

Хейли однако подчеркнула, что встречи с Путиным должны проходить EPA/UPG

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что США никогда не будут доверять России и ее президенту Владимиру Путину.

Об этом рассказала в интервью телекомпании CBN.

Читай также: Советник Трампа по нацбезопасности встретится с коллегой из России

“Мы не доверяем России, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим друзьями. Это просто факт“, - подчеркнула она, добавив, что на доверие даже не повлияет необходимость диалога с РФ.

Хейли также подчеркнула, что встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном или с Путиным должны проходить, поскольку нет других вариантов цивилизованно достучаться до России и КНДР.

Напомним, 23 июля президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал освещение в СМИ его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что “ничего не уступал“ главе РФ.

Ранее, бывший директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что содержание переговоров между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки должно стать достоянием общественности.