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Россия никогда не станет другом США - посол США в ООН

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Никки Хейли отметила, что США никогда не будут доверять Путину.
Хейли однако подчеркнула, что встречи с Путиным должны проходить
Хейли однако подчеркнула, что встречи с Путиным должны проходить
EPA/UPG

Посол США в ООН Никки Хейли заявила, что США никогда не будут доверять России и ее президенту Владимиру Путину.

Об этом рассказала в интервью телекомпании CBN.

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“Мы не доверяем России, мы не доверяем Владимиру Путину и никогда не будем доверять. Они никогда не станут нашим друзьями. Это просто факт“, - подчеркнула она, добавив, что на доверие даже не повлияет необходимость диалога с РФ.

Хейли также подчеркнула, что встречи президента Трампа с Ким Чен Ыном или с Путиным должны проходить, поскольку нет других вариантов цивилизованно достучаться до России и КНДР.

Напомним, 23 июля президент США Дональд Трамп вновь раскритиковал освещение в СМИ его встречи с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что “ничего не уступал“ главе РФ.

Ранее, бывший директор ЦРУ Леон Панетта заявил, что содержание переговоров между президентами США и РФ Дональдом Трампом и Владимиром Путиным во время саммита в Хельсинки должно стать достоянием общественности.

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Теги: США, Россия, ООН, посол США, Никки Хейли, Путин
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Комментариев (2)
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Хитрый-Лис    24.07.2018, 12:51
Оценка:  -2
Хитрый-Лис
Таки зачморили "рЮцкий мирЪ".
Фарабунда_Марти    24.07.2018, 11:41
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
"Никогда мы не станем братьями!"
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