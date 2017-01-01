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В Бельгии и Румынии отключились реакторы на АЭС

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В один день в разных странах Европы произошло отключение реакторов АЭС от энергосетей страны.
Бельгийская атомная станция Tihange
Бельгийская атомная станция Tihange
wikipedia.org

В Бельгии на АЭС Tihange из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора. Об этом сообщает Le Vif.

Как отмечается, авария не несет угроз жителям страны и окружающей среде.  

"Это касается неядерной части, поэтому нет необходимости беспокоиться", - говорится в сообщении.

Так, неполадки произошли из-за проблем с подключением к высоковольтной сети. Пока в компании не могут назвать сроки перезапуска реактора мощностью в 1008 МВт.

В этот же день произошло автоматическое отключение от Национальной энергетической системы первого реактора румынской атомной электростанции в городе Чернаводэ, пишет Укринформ.

"Внезапное автоматическое отключение реактора никак не повлияло на население, персонал станции и окружающую среду", - отметил генеральный директор румынского предприятия Nuclearelectrica Козмин Гицэ.

По предварительным данным, отключение реактора произошло из-за ложного сигнала, который поступил от турбинной системы.

Специалисты работают над устранением причины неполадки для последующего подключения реактора к Национальной энергосистеме.

Ранее сообщалось, что третий блок Южно-Украинской АЭС в Николаевской области стал первым в Украине, который работает только на топливных сборках американской компании Westinghouse.

 

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Теги: энергетика, Бельгия, Румыния, АЭС, реактор, отключение электричества
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Источник: korrespondent.net

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