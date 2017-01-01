В Бельгии и Румынии отключились реакторы на АЭС

В один день в разных странах Европы произошло отключение реакторов АЭС от энергосетей страны.

В Бельгии на АЭС Tihange из-за электромеханической поломки произошла экстренная остановка второго реактора. Об этом сообщает Le Vif.

Как отмечается, авария не несет угроз жителям страны и окружающей среде.

"Это касается неядерной части, поэтому нет необходимости беспокоиться", - говорится в сообщении.

Так, неполадки произошли из-за проблем с подключением к высоковольтной сети. Пока в компании не могут назвать сроки перезапуска реактора мощностью в 1008 МВт.

В этот же день произошло автоматическое отключение от Национальной энергетической системы первого реактора румынской атомной электростанции в городе Чернаводэ, пишет Укринформ.

"Внезапное автоматическое отключение реактора никак не повлияло на население, персонал станции и окружающую среду", - отметил генеральный директор румынского предприятия Nuclearelectrica Козмин Гицэ. По предварительным данным, отключение реактора произошло из-за ложного сигнала, который поступил от турбинной системы. Специалисты работают над устранением причины неполадки для последующего подключения реактора к Национальной энергосистеме. Ранее сообщалось, что третий блок Южно-Украинской АЭС в Николаевской области стал первым в Украине, который работает только на топливных сборках американской компании Westinghouse.

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