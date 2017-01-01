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В Лаосе прорвало дамбу, сотни людей смыло потоком

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Причина прорыва дамбы ГЭС пока неизвестна. Спасательные службы проводят эвакуацию населения.
Потоком воды смыло дома
Потоком воды смыло дома
facebook.com/pg/ABClaos

В Лаосе в результате прорыва плотины ГЭС без вести пропали по меньшей мере сто человек. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает Reuters.

При прорыве дамбы вылилось по меньшей мере 5 млрд кубометров воды. Потоком воды смыло людей и дома. 

Официальной информации о погибших пока нет.

Уровень воды поднимается и людей эвакуируют на лодках из провинции Аттапи, где произошел прорыв.

 

 

Ранее попал на видео прорыв плотины в Колумбии, вызванный ошибками при строительстве гидроэлектростанции.

Также сообщалось о 27 погибших при прорыве плотины Патель.

 

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Теги: видео, вода, фото, дом, люди, наводнение, эвакуация, ГЭС, дамба, Лаос
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Источник: korrespondent.net

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