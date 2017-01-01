В Одесской области в ДТП с КамАЗ-ом погибли отец с сыном
В Одесской области произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали 46-летний отец с 5-летним сыном. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области.
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Отмечается, что инцидент произошел на трассе Одесса-Киев, возле поворота на поселок Ивановка. Столкнулись автомобили КамАЗ и Volkswagen.
Предварительно установлено, что Volkswagen с машиной на прицепе двигался в сторону Киева. Он влетел в КамАЗ поворачивал из Ивановки в сторону Одессы.
46-летний водитель Volkswagen погиб сразу на месте, еще до приезда медиков. Когда прибыла скорая, 25-летний сын водителя был еще жив. Молодого человека экстренно госпитализировали, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью.
Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Следствие продолжается.
Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошло ДТП с возгоранием: пострадали люди.