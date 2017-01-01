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В Одесской области в ДТП с КамАЗ-ом погибли отец с сыном

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Полиция расследует обстоятельства происшествия. Инцидент случился на трассе Одесса-Киев.
КамАЗ столкнулся с Фольксвагеном. Погибли двое человек
КамАЗ столкнулся с Фольксвагеном. Погибли двое человек
od.npu.gov.ua

В Одесской области произошло жуткое ДТП, жертвами которого стали 46-летний отец с 5-летним сыном. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции области. 

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Отмечается, что инцидент произошел на трассе Одесса-Киев, возле поворота на поселок Ивановка. Столкнулись автомобили КамАЗ и Volkswagen.

Полиция расследует обстоятельства произошедшего
Полиция расследует обстоятельства произошедшего
od.npu.gov.ua

Предварительно установлено, что Volkswagen с машиной на прицепе двигался в сторону Киева. Он влетел в КамАЗ поворачивал из Ивановки в сторону Одессы.

46-летний водитель Volkswagen погиб сразу на месте, еще до приезда медиков. Когда прибыла скорая, 25-летний сын водителя был еще жив. Молодого человека экстренно госпитализировали, однако полученные травмы оказались несовместимыми с жизнью. 

Сейчас сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований по ч. 3 ст. 286 (нарушение правил безопасности дорожного движения) УК. Следствие продолжается.

Напомним, ранее сообщалось, что в Одессе произошло ДТП с возгоранием: пострадали люди. 

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Теги: Одесская область, ДТП, отец, сын, жертвы, смерть, КамАз, Volkswagen
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