Израиль заявил об уничтожении самолета Сирии

Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю Су, который залетел на израильскую территорию.

Армия обороны Израиля уничтожила самолет ВВС Сирии, который полтора километра углубился на израильскую территорию.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter во вторник, 24 июля.

"Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю Су, который проник на милю в израильское воздушное пространство. Армия контролировала истребитель, который затем был перехвачен ракетами Patriot", – говорится в сообщении.

Two Patriot missiles were launched at a Syrian Sukhoi fighter jet that infiltrated about 1 mile into Israeli airspace. The IDF monitored the fighter jet, which was then intercepted by the Patriot missiles. pic.twitter.com/owL4Pm7zER — IDF (@IDFSpokesperson) 24 июля 2018 г.

Израильские военные также отметили, что сегодня сирийские ВВС активизировались в связи с увеличением внутренних боевых действий в стране.

Накануне сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии. Сирийские СМИ заверили, что жертв нет, но объекту был нанесен ущерб.

Также израильская авиация атаковала объект сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны. По информации СМИ, в результате инцидента погибли не менее девяти военных.

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