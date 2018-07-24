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Израиль заявил об уничтожении самолета Сирии

Комментариев: 3
Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю Су, который залетел на израильскую территорию.
Израильские военные запустили две ракеты Patriot
Израильские военные запустили две ракеты Patriot

Армия обороны Израиля уничтожила самолет ВВС Сирии, который полтора километра углубился на израильскую территорию.

Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля в Twitter во вторник, 24 июля.

"Две ракеты Patriot были запущены по сирийскому истребителю Су, который проник на милю в израильское воздушное пространство. Армия контролировала истребитель, который затем был перехвачен ракетами Patriot", – говорится в сообщении.

 
Израильские военные также отметили, что сегодня сирийские ВВС активизировались в связи с увеличением внутренних боевых действий в стране.

Накануне сообщалось, что ВВС Израиля нанесли удар по военному объекту в городе Масьяф в Сирии. Сирийские СМИ заверили, что жертв нет, но объекту был нанесен ущерб.

Также израильская авиация атаковала объект сирийской армии в районе аэропорта Нейраб на севере страны. По информации СМИ, в результате инцидента погибли не менее девяти военных.

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Теги: Израиль, Сирия, Конфликт в Сирии, авиаудары по Сирии, новости Сирии
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Пролисок    24.07.2018, 15:53
Оценка:  -3
Пролисок
Израиль воюет за игил?
Kostos    24.07.2018, 15:57
Оценка:  +1
Kostos
а почитать, не? скрепа мешает? углубился у израиль на милю... и шо, низзя?
Utek    24.07.2018, 16:20
Оценка:  0
Utek
Как обычно, приборы немножко ошиблись а они сразу сбивать! ...
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