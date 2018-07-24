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В РФ сделали памятным день принятия Крыма, Тамани и Кубани

Комментариев: 1
Госдума РФ установила 19 апреля Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи.
Крымский полуостров
Крымский полуостров
Global Look Press/Anton_Astrey/ twitter.com / Global Look Press

Госдума России приняла в третьем чтении закон, согласно которому 19 апреля устанавливается Днем принятия Крыма, Тамани и Кубани в состав Российской империи. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает пресс-служба парламента РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, 19 апреля 1783 года императрица Екатерина II подписала манифест О принятии Крымского полуострова, острова Тамань и всей Кубанской стороны под державу Российскую.

Также в документе говорится, что принятие Крыма "под защиту Российской империи по просьбе его жителей, страдающих от войн, стало легитимной формой вхождения Крыма в состав России".

Законопроект был внесен в Госдуму 25 июня. Авторами стали спикер Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко и группа сенаторов и депутатов.

Ранее сообщалось, что итальянский министр Маттео Сальвини назвал аннексию Крыма законной. Из-за этого МИД Украины вызвал посла Италии и вручил ему ноту протеста.

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Теги: Россия, Госдума РФ, Украина-Россия, Крым, законы, закон, екатерина 2, Госдума, Российская империя, Кубань, аннексия, аннексия Крыма
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Peyot    24.07.2018, 16:03
Оценка:  0
Peyot
что не год то у руских новая история росии пишеться))))
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