Отравление в Эймсбери: британец рассказал, как флакон с ядом попал подруге

Чарли Роули нашел флакон с Новичком на улице и не подозревал, что он может нести какую-либо угрозу. Британец вспомнил, что флакон треснул в его руках.

Пострадавший от отравления в британском Эймсбери 45-летний Чарли Роули жалеет о подарке в виде духов, который сделал своей подруге, 44-летней Дон Стерджесс, скончавшейся позже от отравления. Об этом он рассказал в интервью газете The Sun.

По его словам, он нашел флакон с духами, в котором находилось ядовитое вещество Новичок, на улице и не подозревал, что он может представлять какую-либо угрозу. Британец вспомнил, что флакон треснул в его руках.

"Я помню, что нашел косметический флакон, я подобрал и подарил Дон. Мне очень грустно от того, что с ней это произошло, это ужасно и шокирующее. Я все еще проходил лечение, когда мне сообщили, что она ушла. Не думаю, что когда-нибудь смогу это пережить", - заявил Роули.

Он также выразил соболезнования семье Дон Стерджесс.

Напомним, Чарли Роули и Дон Стерджесс нашли без сознания в конце июня в городе Эймсбери, что находится в 10 км от Солсбери, в котором были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь Юлия. Роули и Стерджесс госпитализировали в критическом состоянии. 8 июля женщина умерла, Роули выписали из больницы 23 июля

В Скотленд-Ярде считают, что отравление в Солсбери и в Эймсбери связаны: сначала вещество было нанесено на ручку дома Скрипаля, после чего было выброшено в контейнере, который впоследствии подобрали Роули и Стерджесс.

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