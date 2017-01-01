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Украина предложила Греции помощь в тушении пожаров

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Под Афина вспыхнул масштабный лесной пожар, жертвами которого стали уже не менее 60 человек.
Пригород Афин охватил масштабный пожар
Пригород Афин охватил масштабный пожар
Правительство Украины готово предоставить необходимую помощь Греции для борьбы с масштабными пожарами вблизи Афин. В этом премьер-министр Владимир Гройсман заверил греческого коллегу Алексиса Ципраса, сообщил пресс-секретарь премьера Василий Рябчук во вторник, 24 июля, передает Укринформ.
 

По его словам, глава украинского правительства направил соответствующее письмо.

"Правительство Украины готово предоставить необходимую помощь Греции для борьбы со стихийным бедствием", - отметил Гройсман, обращаясь к главе греческого правительства.

Премьер также передал семьям погибших от имени правительства Украины и от себя лично глубокие соболезнования.

Напомним, накануне к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже попросили помощи у других стран, чтобы справиться со стихией.

По последним данным, в результате пожара уже погибли, по меньшей мере, 60 человек, среди них есть иностранцы. 

Ранее в МИД заверили, что украинцев нет среди погибших в результате лесного пожара в Греции.

Правительство Греции объявило трехдневный траур по погибшим. 

 

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Теги: Украина, Греция, пожар, лесной пожар, Афины, Владимир Гройсман
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Источник: korrespondent.net

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