Украина предложила Греции помощь в тушении пожаров

По его словам, глава украинского правительства направил соответствующее письмо.

"Правительство Украины готово предоставить необходимую помощь Греции для борьбы со стихийным бедствием", - отметил Гройсман, обращаясь к главе греческого правительства.

Премьер также передал семьям погибших от имени правительства Украины и от себя лично глубокие соболезнования.

Напомним, накануне к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар. Власти Греции ввели режим чрезвычайного положения и уже попросили помощи у других стран, чтобы справиться со стихией.

По последним данным, в результате пожара уже погибли, по меньшей мере, 60 человек, среди них есть иностранцы.

Ранее в МИД заверили, что украинцев нет среди погибших в результате лесного пожара в Греции.

Правительство Греции объявило трехдневный траур по погибшим.