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В России умер советник Путина

Комментариев: 4
Советник лидера РФ скончался на 87-м году жизни.
В России умер советник Владимира Путина
В России умер советник Владимира Путина
http://tass.ru/politika/5398868

В России умер советник президента РФ Владимира Путина Вениамин Яковлев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в близком окружении Яковлева. Яковлев скончался после продолжительной болезни во вторник, 24 июля.

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“Сегодня умер Вениамин Федорович Яковлев. Прощание с ним пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11:00“, - говорися в сообщении. 

О его смерти также написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в Twitter.  Яковлев стал советником президента Российской Федерации в 2005 году.

Напомним. ранее сообщалось о том, что в России скончалась Иза Высоцкая, первая жена легендарного поэта и музыканта Владимира Высоцкого. 

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Теги: Россия, смерть, советник президента, Путин
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Комментариев (4)
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YO_ZURI    24.07.2018, 18:00
Оценка:  0
YO_ZURI
амено
Sancho-s    24.07.2018, 17:54
Оценка:  0
Sancho-s
Насоветовал
Alex_Shadow    24.07.2018, 17:53
Оценка:  0
Alex_Shadow
Ну может новый советник что-то другое начнет советовать.
Krom14    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +4
Krom14
Ботоксного за собой тяни!
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