В России умер советник Путина

Советник лидера РФ скончался на 87-м году жизни.

В России умер советник президента РФ Владимира Путина Вениамин Яковлев. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в близком окружении Яковлева. Яковлев скончался после продолжительной болезни во вторник, 24 июля.

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“Сегодня умер Вениамин Федорович Яковлев. Прощание с ним пройдет в ЦКБ в четверг, 26 июля, в 11:00“, - говорися в сообщении.

О его смерти также написал советник директора Росгвардии Александр Хинштейн в Twitter. Яковлев стал советником президента Российской Федерации в 2005 году.

Напомним. ранее сообщалось о том, что в России скончалась Иза Высоцкая, первая жена легендарного поэта и музыканта Владимира Высоцкого.