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В Киеве пьяные пассажиры Opel подрались с полицией

Комментариев: 2
Задержанные доставлены в отделение полиции.
Авто остановили, поскольку лобовое стекло было разбито
Авто остановили, поскольку лобовое стекло было разбито
kiev.informator.ua

Киеве на Воздухофлотском проспекте 24 июля полиция остановила машину Opel Vectra с абсолютно разбитым лобовым стеклом. В салоне иномарки находились трое мужчин и водитель, все пребывали в сильном алкогольном опьянении. У них произошел конфликт с правоохранителями.

Об этом сообщает Информатор.

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“Во время проверки документов они вели себя агрессивно, мешали работе правоохранителей, а двое из пассажиров попытались устроить драку с полицейскими. Они были задержаны“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что автомобиль эвакуирован на штрафплощадку, а задержанные доставлены в отделение полиции.

Как сообщалось 24 июля, под Киевом водитель маршрутки с другом избили полицейского.

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Теги: драка, авто, Киев
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Комментариев (2)
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Krom14    24.07.2018, 17:48
Оценка:  0
Krom14
Мало дали, пьяным мразям.
Alex_Shadow    24.07.2018, 17:48
Оценка:  +1
Alex_Shadow
А забавно - как чел без футболки - так часто неадекватный
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