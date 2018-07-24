В Киеве пьяные пассажиры Opel подрались с полицией
Задержанные доставлены в отделение полиции.
Киеве на Воздухофлотском проспекте 24 июля полиция остановила машину Opel Vectra с абсолютно разбитым лобовым стеклом. В салоне иномарки находились трое мужчин и водитель, все пребывали в сильном алкогольном опьянении. У них произошел конфликт с правоохранителями.
Об этом сообщает Информатор.
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“Во время проверки документов они вели себя агрессивно, мешали работе правоохранителей, а двое из пассажиров попытались устроить драку с полицейскими. Они были задержаны“, - говорится в сообщении.
Отмечается, что автомобиль эвакуирован на штрафплощадку, а задержанные доставлены в отделение полиции.
Как сообщалось 24 июля, под Киевом водитель маршрутки с другом избили полицейского.