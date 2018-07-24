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Лавров приехал к Меркель обсудить Украину и Сирию

Комментариев: 1
Вместе с министром иностранных дел России в Берлин приехал начальник генерального штаба Вооруженных сил РФ.
В Берлине прошла встреча Меркель с Лавровым
В Берлине прошла встреча Меркель с Лавровым

Во вторник, 24 июля, в Берлине состоялась встреча канцлер Германии Ангелы Меркель с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым и начальником генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерием Герасимовым. Об этом сообщается на сайте немецкого правительства.

Как отмечается, основными темами переговоров были ситуации на Ближнем Востоке, в частности, в Сирии. Также обсуждался конфликт на востоке Украины.

Ранее эту встречу публично не анонсировали. Ее проведение было согласовано на прошлой неделе между канцлером и президентом России Владимиром Путиным. Во встрече также принимал участие глава МИД Германии Хайко Масс.

Встреча состоялась после того, как Лавров и Герасимов встретились с премьер-министром Израиля в Иерусалиме, где также обсуждали Сирию.

Перед этим госсекретарь США Майк Помпео во время разговора с Лавровым обвинил Москву в нарушении договоренностей по Сирии.

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Теги: Россия, Украина, Сирия, Германия, Меркель, Лавров
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
para-trooper    24.07.2018, 17:49
Оценка:  -2
para-trooper
Поиздержались с Крымом и Донбассом?
Нужно срочно Донбасс Украине возвращать?
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