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Пожары в Греции: восемь украинцев попросили о помощи

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Украинцы не находятся в опасности и должны вернуться домой 26 июля. Им помогают подыскать другое место жительства в Афинах.
Жертвами лесных пожаров в Греции стали 60 человек
Жертвами лесных пожаров в Греции стали 60 человек

К украинскому консулу с просьбой помочь переехать из греческого города Кинета в Афины из-за лесных пожаров обратились восемь украинцев. Об этом сообщил заместитель директора Департамента консульской службы МИД Украины Василий Кирилич во вторник, 24 июля, сообщает Украинская правда.

"Консул установил контакт с восьми гражданами Украины (4 взрослых, 4 детей), которые не находятся в опасности и должны отбыть в Украину 26 июля", - отметил он.

По его словам, им помогают подыскать другое место жительства в Афинах.

Кирилич добавил, что по состоянию на 15.40 среди погибших или пострадавших в результате пожаров не было граждан Украины. От украинцев также не поступали обращения о розыске людей, которые могли бы находиться в зоне стихийного бедствия.

Напомним, число погибших в результате лесных пожаров, которые бушуют в Греции, превысило 60 человек, в больницах находится 172 пострадавших.

 

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Теги: Греция, украинцы, помощь, пожар, пожарные, лесной пожар, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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