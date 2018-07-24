Словацкие депутаты собираются в Крым, несмотря на предостережения Киева

Группа словацких депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком намерена посетить аннексированный Крым в августе.

Группа словацких депутатов настаивает на своих планах посетить аннексированный Крым, несмотря на предупреждения посла Украины Юрия Мушки, что это будет нарушением украинских законов. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает портал SME.

Отмечено, что группа депутатов во главе с внефракционным Петером Марчеком на прошлой неделе заявила о планах посетить аннексированный Россией украинский полуостров в августе. Они сообщили, что собираются прибыть в Крым из Москвы.

В ответ посол Украины Юрий Мушка заявил, что из-за этого визита им грозит запрет на въезд в Украину в будущем.

"Те, кто посещает Крым, нарушают законы Украины, и украинская сторона ответит на это решение. Думаю, люди, которые посетят Крым, в будущем столкнутся с запретом въезда в Украину", - предупредил Мушка.

Слова посла возмутили спикера словацкого парламента Андрея Данко, который заявил, что посол не должен указывать депутатам Словакии, куда им ехать или не ехать.

В то же время сами депутаты не думают отказываться от намерений посетить Крым. Марчек заявил, что хочет проверить, действительно ли по своей воле населения решило быть с Россией и затем подготовить соответствующий доклад для информирования словаков.

"Посол Украины говорит, что запретит мне въезд на территорию Украины. Извините, разве так поступает страна-приятель?" - поинтересовался он.

Как сообщается, в состав делегации словацких депутатов, кроме Марчека, войдут внефракционная Мартина Шимковичова, трое депутатов правящей Smer-SD и депутат националистической SNS.

Ранее сообщалось, что итальянский министр Маттео Сальвини назвал аннексию Крыма законной. Из-за этого МИД Украины вызвал посла Италии и вручил ему ноту протеста.

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