Более 200 экоактивистов убили в 2017 году - Global Witness

Компания Global Witness зафиксировала 207 случаев в 22 странах, где активисты были убиты во время защиты земель.

Бразилия была самой опасной страной для экоактивистов в 2017 году doopt.ru

Более 200 экологических активистов, противостоявших масштабным проектам в области сельского хозяйства и горнодобывающей промышленности, были убиты в прошлом году. Об этом свидетельствуют данные базировавшейся в Великобритании компании Global Witness, передает Радио Свобода.

Согласно сообщению компании, она зафиксировала 207 случаев в 22 странах, где активисты были убиты во время защиты земель.

Эти данные являются наивысшими с 2001 года, когда Global Witness начала собирать данные.

По сообщению компании, она нашла доказательства того, что правительственные силы безопасности несут ответственность за 53 этих смертей.

"Когда люди решаются выступать за свои права и требовать защиты окружающей среды, их подавляют самым жестоким образом", - заявил представитель Global Witness Бен Лезер.

Как говорится в отчете, Бразилия была самой опасной страной для экоактивистов в 2017 году. Там погибли 57 человек, в то время как на Филиппинах - 48.

Ранее сообщалось, что в Иране арестовали трех подозреваемых в шпионаже экологов.

Перед этим экологи ФРГ призвали остановить Северный поток-2.

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