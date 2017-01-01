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Число жертв пожаров в Греции превысило 70 человек

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Еще около 100 человек считаются пропавшими без вести. Более 160 человек пострадали в результате пожаров.
В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных
В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных

Разгоревшиеся в Греции лесные пожары, по последним данным, привели к гибели 74 человек. Об этом передают европейские СМИ со ссылкой на греческую пожарную службу во вторник, 24 июля. Ранее поступала информация о 60 погибших и 150 пострадавших.

По информации пожарной службы, значительно возросло количество погибших в городе Мати. Сегодня утром там сообщали о "десятках погибших" в поле недалеко от местной таверны, а позже обнаружили 11 тел погибших.

Кроме того, еще около 100 человек считаются пропавшими без вести.

Среди пострадавших от пожаров 164 взрослых, 71 человека остаются в больницах. Также пострадали 23 детей, 12 из них находятся в больницах.

В борьбе с пожарами в окрестностях греческой столицы задействованы сотни пожарных.

Кроме того, многим местным жителям пришлось покинуть свои дома. Так, по информации агентства Associated Press, морские пограничники Греции эвакуировали более 700 человек с местных пляжей, куда люди прибежали в попытках спастись от огня и дыма.

Ранее стало известно, что к украинскому консулу с просьбой помочь переехать из греческого города Кинета в Афины из-за лесных пожаров обратились восемь украинцев.

 

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Теги: Греция, пожар, жертвы, пожарные, лесной пожар, пострадавшие, Пожары в лесу
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Источник: korrespondent.net

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