Жара в Японии: за сутки погибли 13 человек

В течение 16 - 22 июля по всей Японии не менее 21 тыс. человек были доставлены в больницу с тепловым ударом, 65 из них умерли.

В Японии за минувшие сутки, 23 июля, из-за жары погибли 13 человек, более две тысячи доставили в больницу с тепловым ударом. Об этом во вторник, 24 июля, передает со ссылкой на метеослужбы Японии агентство Xinhua.

В частности, отмечено, что в префектуре Сайтама в понедельник температура поднялась до 41,1 градуса Цельсия, установив новый исторический рекорд для страны.

В то же время в японской столице Токио температура воздуха впервые превысила 40 градусов.

Как сообщается, в течение 16 - 22 июля по всей Японии не менее 21 тыс. человек были доставлены в больницу с тепловым ударом, 65 из них умерли.

Напомним, число жертв лесного пожара в Греции возросло до 74 человек.

Ранее сообщалось, что в Японии зафиксировали самую жаркую температуру за всю историю.

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