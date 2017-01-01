Беларусь увеличила срок безвизового пребывания

Указ Лукашенко направлен на развитие туризма и позиционирование Беларуси как удобной площадки для проведения международных мероприятий.

Срок безвизового пребывания иностранных граждан в Беларуси увеличен с пяти до 30 суток. Соответствующий указ во вторник, 24 июля, подписал президент страны Александр Лукашенко.

"Принятие указа призвано способствовать дальнейшему развитию белорусской туристической отрасли, обеспечить доступность санаторного и медицинского туризма в Беларуси, стать одним из немаловажных факторов содействия развитию экономики страны, включенности Беларуси в мирохозяйственные связи, усилить ее позицию как удобной площадки для организации международных форумов, конференций, фестивалей, спортивных состязаний", - отметили в пресс-службе Лукашенко.

Безвизовым въездом могут воспользоваться иностранцы, въезжающие в страну через минский аэропорт и имеющие при себе действительный паспорт или заменяющий его документ, денежную сумму в размере не менее двух базовых величин на каждый день пребывания (1 базовая величина равна 24,5 белорусским рублям, в пересчете 10,5 евро) и действительный в стране полис медицинского страхования.

Кроме того, правило безвизового въезда не распространяется на иностранных граждан, приезжающих в страну для трудоустройства, ведения коммерческой деятельности и учебы, длительность которой превышает 30 суток. В документе также актуализирован список государств, граждане которых могут въезжать в Беларусь без виз. Из перечня исключены страны, с которыми Минск заключил двусторонние соглашения о безвизовом режиме.

В феврале 2017 года Беларусь ввела правило безвизового въезда для граждан 80 стран, включая 39 европейских, а также США, Японию и Бразилию. Иностранцы, которые пересекли пункт пропуска на Государственной границе в Национальном аэропорту Минска, могли находиться в стране не более пяти суток без визы. Новые правила охватывают также такую категорию, как неграждане Латвии и лица без гражданства Эстонии. Указ направлен на повышение привлекательности страны на международном туристическом рынке и увеличение притока иностранных туристов.

Ранее сообщалось, что инспекционная группа военных Беларуси проведет проверку на территории Украины и посетит одну из воинских частей Вооруженных сил.

Источник: Русская служба DW

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