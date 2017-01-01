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Мэй будет лично курировать переговоры по Brexit

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Ведение диалога с Брюсселем по вопросу выхода Лондона из ЕС передается в компетенцию секретариата кабмина Великобритании.
Тереза Мэй
Тереза Мэй
dpa

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй пообещала взять под личный контроль приговоры с Брюсселем по вопросу о выходе Лондона из Евросоюза. Об этом она сообщила в письме, направленном членам британского парламента во вторник, 24 июля.

"Я возглавлю переговоры с Евросоюзом, а министр по вопросам выхода Великобритании из ЕС (Доминик Рааб) будет выступать в роли моего заместителя", - подчеркнула она.

Рааб стал преемником Дэвида Дэвиса, покинувшего министерское кресло из-за противоречий с Мэй.

Решение премьера фактически говорит о новом изменении баланса в кабмине, поскольку отныне ведущую роль в вопросах Brexitбудет играть не профильное ведомство, а подразделение по европейским и международным проблемам на базе секретариата кабинета министров Великобритании. Оно находится под непосредственным управлением Терезы Мэй.

О том, что подобное перераспределение ответственности готовится, Рааб сообщил парламентариям еще на минувшей неделе.

Ранее Мэй предупредила, что Brexitможет вообще не быть из-за попыток законодателей сорвать ее план выхода страны из ЕС. 

Источник: Русская служба DW

 

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Теги: Британия, Великобритания, выход Великобритании из ЕС, Brexit, Тереза Мэй
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Источник: korrespondent.net

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