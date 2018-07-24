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Россия укрепила западную границу военными

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В Западном военном округе сформировано более 70 новых соединений и воинских частей, заявили в Минобороны РФ.
Российская армия
Российская армия
Reuters (архивное фото)

Россия укрепила свою западную границу 70 военными соединениями. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей.

По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования.

Как отметил российский министр, для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура. Так, к концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Шойгу также рассказал, что в войска округа поставили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39% до 54%.

"В воинские ряды отобрано более 40 тысяч человек", - доложил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Россия строит укрепления близ границы с Польшей.

В начале июля частям российской армии присвоили имена городов Украины.

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Теги: Россия, Минобороны, граница, Запад, военные, РФ, Шойгу, укрепление, армия России
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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shurag    24.07.2018, 21:58
Оценка:  -2
shurag
нерушимые испугались чего то?
OttoOtto    24.07.2018, 21:54
Оценка:  -2
OttoOtto
Ипанутые, от кого они обороняются? Или готовятся напасть?
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