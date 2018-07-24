Россия укрепила западную границу военными

В Западном военном округе сформировано более 70 новых соединений и воинских частей, заявили в Минобороны РФ.

Россия укрепила свою западную границу 70 военными соединениями. Об этом во вторник, 24 июля, сообщает РИА Новости.

Как сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу, в Западном военном округе с 2016 года сформировано более 70 соединений и воинских частей.

По его словам, обстановка на западном стратегическом направлении требует непрерывного совершенствования боевого состава войск и системы их базирования.

Как отметил российский министр, для размещения новых воинских частей создается необходимая инфраструктура. Так, к концу 2018 года планируется ввести в эксплуатацию более 350 объектов.

Шойгу также рассказал, что в войска округа поставили около пяти тысяч единиц нового и модернизированного вооружения и техники, что позволило увеличить оснащенность современным вооружением с 39% до 54%.

"В воинские ряды отобрано более 40 тысяч человек", - доложил Шойгу.

Ранее сообщалось, что Россия строит укрепления близ границы с Польшей.

В начале июля частям российской армии присвоили имена городов Украины.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet