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Вена призвала Киев отменить запрет на экспорт леса

Комментариев: 2
В Австрии приветствуют вето на закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов.
Президент предлагает Раде изменить закон о выробке лесов
Президент предлагает Раде изменить закон о выробке лесов
Getty Images

В Австрии призвали Украину в ближайшее время отменить запрет на экспорт леса. Об этом сообщила в Twitter пресс-служба посольства Австрии во вторник, 24 июля.

"Президент Порошенко наложил вето на введение запрета на экспорт дров, что является важным шагом к выполнению Украиной международных обязательств", - говорится в сообщении.

В посольстве приветствуют вето на закон, который предусматривает ограничение годового объема заготовки необработанных лесоматериалов. При этом считают, что защита лесов с помощью борьбы с незаконными лесозаготовками, а также запрет на экспорт не является полезным. В посольстве призвали отменить запрет на экспорт древесины.

Ранее президент Украины Петр Порошенко наложил вето на законопроект, касающийся сохранения украинских лесов и предотвращения незаконного вывоза необработанного лесоматериала.

Напомним, Верховная Рада приняла закон №5495, который предусматривает введение уголовной ответственности за незаконный вывоз из Украины леса и лесоматериалов. 

 

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Теги: Украина, леса, лес, Австрия, закон, Порошенко, вырубка леса, вето
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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s1712m    24.07.2018, 23:51
Оценка:  -1
s1712m
Нас е... Уть, а мы крепчаем.. Це перемога и остаточне прощавай
s1712m    24.07.2018, 23:53
Оценка:  -1
s1712m
Все равно же снимаете вето и пошуршит... Как девочку нагружают... Анала не избежать
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