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Спасенные в Таиланде подростки стали послушниками в буддийском монастыре

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Дети приняли участие в специальной церемонии, которая призвана почтить память погибшего при их спасении тайского офицера.
Спасенные дети на церемонии в буддийском храме
Спасенные дети на церемонии в буддийском храме
 
Почти все спасенные из пещеры в Таиланде подростки на время стали послушниками в буддийском монастыре, передает CNN.

Отмечается, что 11 из 12 членов команды во вторник, 24 июля, приняли участие в специальной церемонии чествования памяти 38-летнего офицера ВМС Таиланда Самарна Кунана, который погиб во время спасательной операции.

После этого им обреют головы и они начнут недельное пребывание в монастыре в качестве послушников. Подчеркивается, что данная практика является большой честью. 
 
К гражданской жизни члены команды вернутся 3 августа.
 
Указано, что один из членов команды - христианин, посетил местную церковь для проведения отдельной церемонии в память о погибшем спасателе.
 
Ранее сообщалось, что подростков выписали из больницы на прошлой неделе.
 
Напомним, в конце июня детская футбольная команда вместе с тренером пропала в пещере Кхао Луанг на севере Таиланда. 
 
Подростки оказались отрезанными от выхода из-за проливных дождей, которые частично затопили пещеру. Их нашли спустя девять дней с помощью тайских дайверов и международных специалистов.
 
В общей сложности дети провели в ловушке более двух недель, пока их удалось вывести на поверхность.

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Теги: дети, Таиланд, буддизм, спасение
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Источник: korrespondent.net

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