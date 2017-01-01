Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Путина не пригласят в США выступить перед Конгрессом

Комментариев: 0
Приглашение обратиться с речью на Капитолийском холме получают только союзники страны, заявил спикер Палаты представителей.
Президент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин

Если президент России Владимир Путин посетит Вашингтон осенью этого года, он не будет приглашен для выступления в Конгресс. Об этом заявил во вторник, 24 июля, спикер Палаты представителей Пол Райан, сообщает Голос Америки.

Он  подчеркнул, что приглашение выступить с речью на Капитолийском холме является привилегией для союзников США.

При этом, Райан не видит проблемы в том, что президент Дональд Трамп встретится с Путиным.

"Что, как я полагаю, имеет значение, это сигнал", – пояснил политик.

Он также добавил, что "если это сигнал (о необходимости) прекратить вмешательство в дела нашей страны, прекратить нарушение нашего суверенитета, то я это поддерживаю".

"Безусловно, мы не направим ему (Путину) приглашения (выступить) на объединенной сессии, – отметил Райан. 

Напомним, 16 июля состоялась встреча президентов России и США в Хельсинки. А недавно стало известно, что Трамп пригласил Путина приехать в Вашингтон осенью.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, Путин, конгресс, встреча, Трамп, Дональд Трамп
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь