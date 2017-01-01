Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин

Американский лидер предложил Евросоюзу взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить честную торговлю.

Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и торговых барьеров. Об этом америкаснкий лидер написал в Twitter.

"Европейский Союз приезжает завтра в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они - нет!" - отметил Трамп.

The European Union is coming to Washington tomorrow to negotiate a deal on Trade. I have an idea for them. Both the U.S. and the E.U. drop all Tariffs, Barriers and Subsidies! That would finally be called Free Market and Fair Trade! Hope they do it, we are ready - but they won’t! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 липня 2018 р.

Ранее президент США заявил, что против стран, которые повели себя несправедливо по отношению к Вашингтону в сфере торговли, будут вводиться пошлины , если они не сядут за стол переговоров.

Корреспондент.net выяснял подробности экономического конфликта. Напомним, Франция объявила о начале торговой войны Евросоюза с США и призвала вернуться к диалогу.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet