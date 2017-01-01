Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Трамп предложил ЕС отказаться от пошлин

Комментариев: 0
Американский лидер предложил Евросоюзу взаимный отказ от пошлин, чтобы обеспечить честную торговлю.
Президент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
 
Президент США Дональд Трамп предложил Евросоюзу отказаться от всех пошлин и торговых барьеров. Об этом америкаснкий лидер написал в Twitter.
 
"Европейский Союз приезжает завтра в Вашингтон, чтобы договориться о сделке по торговле. У меня есть для них идея. И США, и ЕС отказываются от всех пошлин, барьеров и субсидий! Это, наконец, можно будет назвать свободным рынком и честной торговлей! Надеюсь, что они это сделают. Мы готовы, а они - нет!" - отметил Трамп.
 
 
Ранее президент США заявил, что против стран, которые повели себя несправедливо по отношению к Вашингтону в сфере торговли, будут вводиться пошлины, если они не сядут за стол переговоров. 
 
Напомним, Франция объявила о начале торговой войны Евросоюза с США и призвала вернуться к диалогу. Корреспондент.net выяснял подробности экономического конфликта.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: США, ЕС, торговля, Пошлины, Трамп, Дональд Трамп, Торговая война
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь