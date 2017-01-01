Британец, пострадавший от Новичка, рассказал подробности инцидента

Чарли Роули нашел запечатанную коробку, в которой находился флакон, как он полагал, с духами. Он подарил его своей гражданской жене Дон Стерджес.

Британец Чарли Роули, пострадавший от отравления нервно-паралитическим веществом типа Новичок в городе Эймсбери, дал несколько интервью после выписки из больницы.

Роули заявил телеканалу ITV во вторник, 24 июля, что не может вспомнить, где именно нашел запечатанную коробку, в которой находился, как он полагал, флакон с духами.

"Я помню, что нашел косметический флакон, который я подобрал и подарил Дон", - говорил он ранее газете The Sun.

Его гражданская жена, 44-летняя Дон Стерджес, по словам Роули, распылила находящееся во флаконе вещество на запястья и уже через 15 минут почувствовала недомогание и пожаловалась на головную боль.

Вещество также попало на руки Роули, сейчас он говорит о том, что это была "маслянистая субстанция".

Стерджес и Роули были госпитализированы в критическом состоянии, Женщина умерла 8 июля от последствий отравления. Роули принес соболезнования ее семье.

Полиция обнаружила в квартире Роули в Эймсбери флакон с веществом, которое было идентифицировано как Новичок. Следствие полагает, что данное дело связано с отравлением в Солсбери бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в марте этого года.

В покушении на Скрипалей Лондон обвиняет Москву, она эти обвинения отвергает.

Источник: Русская служба DW

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