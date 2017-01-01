Испытания виагры остановили из-за смерти младенцев. Что произошло?

В рамках исследования нидерландские ученые давали Виагру беременным женщинам с недоразвитой плацентой, чтобы проверить, может ли препарат положительно повлиять на развитие плода.

В Нидерландах прекратили медицинские испытания Виагры из-за смерти 11 младенцев.

В рамках исследования нидерландские ученые давали Виагру беременным женщинам с недоразвитой плацентой, чтобы проверить, может ли препарат положительно повлиять на развитие плода.

Но оказалось, что препарат, который улучшает кровообращение, нанес смертельный вред легким детей.

Пока никто из экспертов не признал, что в ходе исследования ученые допустили ошибки.

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Ограничения развития плода, вызванные недостаточным развитием плаценты у матери, - это распространенная серьезная проблема, которая пока не имеет эффективного лечения. Такие дети рождаются преждевременно, имеют крайне малый вес и низкие шансы на выживание.

Поэтому если ученым удастся найти лекарства, которые смогут улучшить развитие плода в утробе или отсрочить роды, это будет значительным прорывом в медицине.

В 2010 году в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии уже проводили испытания виагры, однако тогда ученые не нашли ни свидетельств пользы этого препарата, ни свидетельств его вреда.

Тогда исследователи заявили, что подобный вид лечения может использоваться только в рамках медицинских испытаний.

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Нидерландское исследование должно было продолжаться до 2020 года. В нем принимали участие 11 больниц в стране, включая больницу при Амстердамском университете.

93 женщинам в рамках этих испытаний давали “Силденафил“ (другое название виагры). Еще 90 женщинам давали плацебо.

У 20 новорожденных детей обнаружили проблемы с легкими: трое из них из группы плацебо, остальные - из группы “Силденафила“.

11 детей, чьим матерям давали “Силденафил“, в итоге умерли от осложнений.

Профессор Зарко Алфиревич из Университета Ливерпуля, который возглавлял британское исследование в 2010 году, удивился результатам испытаний его нидерландских коллег:

“Эти результаты нидерландского исследования - неожиданные. Сейчас нам следует быть осторожными. Сейчас нам нужно комплексное расследование, ведь такие осложнения не фиксировали в двух других подобных исследованиях, которые проводили в Великобритании, Австралии и Новой Зеландии“.

Ранее СМИ сравнили расходы армии США на трансгендеров и виагру. Согласно исследованию, на препараты для лечения эректильной дисфункции Пентагон тратит в 10 раз больше, чем на трансгендеров.

