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От жары в аэропорту Ганновера треснула взлетно-посадочная полоса

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Из-за повреждения полосы все рейсы пришлось отменить.
Рейсы отправляли в Мюнхен и Гамбург
Рейсы отправляли в Мюнхен и Гамбург
bild.de

В Германии в аэропорту города Ганновер во вторник, 24 июля,  из-за 40-градуснуй жары треснула северная взлетно-посадочная полоса. Самолеты не могли вылететь, а все рейсы, которые должны были прилететь в этот аэропорт, отправляли в Мюнхен и Гамбург.

Об этом сообщает Zaxid.net со ссылкой на Bild.

Вследствие неудобства коснулись около 3,5 тысячи пассажиров. Отменили 41 рейс на вылет и 44 рейса прибытия.

Администрация закрыла аэропорт на ночь, за это время должны были восстановить взлетную полосу.

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В аэропорту Ганновера есть еще и южная взлетно-посадочная полоса, однако ее пока ремонтируют, поэтому северная взлетно-посадочная полоса была единственной, которая могла принимать самолеты.

Как сообщалось 23 июля, в Японии зафиксировали самую жаркую температуру за всю историю. В течение 16 - 22 июля по всей Японии не менее 21 тыс. человек были доставлены в больницу с тепловым ударом, 65 из них умерли.

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Теги: жара, Германия, аэропорт
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