В Пакистане начались выборы в парламент

На пост премьер-министра Пакистана претендуют бывший глава правительства страны Наваз Шариф и экс-звезда крикета Имран Хан.

В Пакистане в среду, 25 июля, начались всеобщие выборы. Право участвовать в них имеют более 100 млн избирателей. Для голосования зарегистрировались также более 9 млн женщин.

Основная борьба развернулась между правящей Пакистанской мусульманской лигой, пожизненным лидером которой является экс-премьер Наваз Шариф, и партией Пакистан Терик-и-инсаф (Движение за справедливость) во главе с бывшей звездой крикета Имраном Ханом. Шариф и Хан возглавляют предвыборные списки своих партий и претендуют на пост премьер-министра.

Шариф по возвращении на родину две недели назад был арестован по подозрению в коррупции. Имран Хан в ходе предвыборной кампании делал ставку на консервативных исламистов.

Главной темой выборов является тяжелая экономическая ситуация в Пакистане. Предвыборная кампания была омрачена насилием, в результате которого только за последние дни погибли более 175 человек, в том числе три кандидата.

Так, 14 июля не менее 140 человек стали жертвами взрыва бомбы на предвыборном митинге в пакистанской провинции Белуджистан на юго-западе страны, более 200 получили ранения и травмы.

А 10 июля в пакистанском городе Пешавар в результате атаки террориста-смертника погибли 13 человек и еще 47 пострадали. Атака была совершена во время партийного собрания Национальной партии Авами. Среди погибших был лидер партии Харун Билур.

Источник: Русская служба Deutsche Welle

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet