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Теракт возле рынка в Сирии: около 40 погибших

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Еще два подрывника были уничтожены прежде чем успели активировать взрывчатку. Ответственность взяло ИГИЛ.
При взрыве в городе Эс-Сувейда погибли 38 человек
При взрыве в городе Эс-Сувейда погибли 38 человек
SANA

На юге Сирии террорист-смертник взорвал бомбу на городском рынке в городе Эс-Сувейда, погибли 38 человек, пострадали более 30. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах САР.

Еще два подрывника были уничтожены прежде чем успели активировать взрывное устройство.

Помимо этого, жители деревни расположенной неподалеку от города Дума ликвидировали четверых боевиков, пытавшихся напасть на населенный пункт.

Ответственность за теракт взяла на себя террористическая организация "Исламское государство". 

Ранее сообщалось, что в результате авиаудара по сирийской территории, контролируемой ИГИЛ, погибли не менее 54 человек.

 

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Теги: теракт, Сирия, взрыв, смертник, Боевики, Исламское государство
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Источник: korrespondent.net

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