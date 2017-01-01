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В Пакистане смертник атаковал избирательный участок: более 30 жертв

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Среди погибших – гражданские и военные. Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии.
В Пакистане сегодня проходят выборы в парламент
В Пакистане сегодня проходят выборы в парламент

При взрыве в пакистанском городе Кветта погибли не менее 31 человека, еще 35 получили ранения. Об этом сообщает Geo TV в среду, 25 июля.

Отмечается, что теракт произошел возле избирательного участка. Взрыв устроил террорист-смертник.

Многие пострадавшие находятся в критическом состоянии. Среди погибших – гражданские и военные.

Напомним, 25 июля в Пакистане проходят общенациональные выборы в нижнюю палату парламента (Национальную ассамблею) и местные органы власти.

Накануне выборов в Пакистане произошло сразу несколько кровавых терактов, в результате которых погибли около 200 человек.

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Теги: теракт, Пакистан, взрыв, взрывчатка, погибли, смертники, смертник, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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