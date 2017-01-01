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Пожар в Греции: число жертв возросло до 79 человек

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В результате стихийного бедствия также пострадали, по меньшей мере, 187 человек, среди них 23 ребенка.
Лесные пожары в Греции продолжают забирать жизни людей
Лесные пожары в Греции продолжают забирать жизни людей

В результате пожара близ Афин (Греция) уже погибли, по меньшей мере, 79 человек. Об этом в среду, 25 июля, сообщает со ссылкой на пожарную службу страны агентство Reuters.

Отмечено, что в результате стихийного бедствия также пострадали, по меньшей мере, 187 человек, среди них 23 ребенка. Число пропавших без вести до сих пор неизвестно.

По состоянию на 24 июля сообщалось, что близ Афин в результате пожара погибли по меньшей мере 74 человека, еще 180 пострадали.

Из-за стихийного бедствия к консулу Украины в Греции обратились восемь граждан Украины, которые выразили желание уехать из города Кинета. Представитель МИД сообщил, что украинцы не пострадали в результате пожаров в Греции.

В Греции объявлен трехдневный траур по жертвам лесных пожаров.

Напомним, 23 июля в Греции к западу от Афин вспыхнул масштабный лесной пожар, который заставил людей бежать из дома.

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Теги: Греция, лес, огонь, пожар, жертвы, лесной пожар, Афины, пострадавшие, возгорание, Пожары в лесу, пропал без вести
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Источник: korrespondent.net

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