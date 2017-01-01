Болгария готова купить истребители у семи стран

Болгария планирует купить 16 боевых самолетов в рамках модернизации вооружений по стандартам НАТО.

Болгария предложила семи странам подать заявку для поставок 16 истребителей для замены старых советских Миг-29. Об этом сообщает Euractiv в среду, 25 июля.

В число государств, которым Болгария предложила подать конкурсные заявки вошли США, Израиль, Португалия, Италия, Германия, Франция и Швеция.

Болгары рассматривают покупку истребителей F/A-18 Super Hornet Boeing, Gripen, Rafale, F-16 или Eurofighter. Производителей просят подать заявки до 1 октября. При этом самолеты могут быть новыми или подержанными.

Ранее парламент Болгарии одобрил план приобретения истребителей. Страна собирается купить их в два этапа в рамках модернизации вооружений по стандартам НАТО.

Ожидается, что первые восемь самолетов будут куплены за 1,08 млрд долларов. В эту сумму также должны войти наземное обслуживание, подготовка пилотов и трехлетняя логистическая поддержка.

Напомним, в мае нынешнего года Болгария отказалась покупать российские истребители МиГ. Болгарский президент Румен Радев заявил, что это "невозможно".

Накануне стало известно, что Конгресс США заморозил поставки Турции истребителей пятого поколения F-35 из-за намерения властей этой страны купить российские зенитные ракетные комплексы С-400 Триумф.

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