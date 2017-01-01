Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Беларуси ограничат продажу алкоголя

Комментариев: 0
На определенных территориях Беларуси власть проведет эксперимент по ограничению продажи алкоголя.
Власти Беларуси хотят узнать, влияет ли ограничение продажи алкоголя на его потребление
Власти Беларуси хотят узнать, влияет ли ограничение продажи алкоголя на его потребление
Medicaldaily

В Беларуси в отдельных регионах проведут эксперимент по ограничению продажи алкоголя. Об этом со ссылкой на заместителя министра антимонопольного регулирования и торговли Артура Карповича сообщает в среду, 25 июля, портал tut.by.

«Принято решение о том, чтобы провести на определенных территориях Республики Беларусь эксперимент - на определенные районы распространить ограничения», - сказал он.

По его словам, после эксперимента будут сделаны выводы, влияет ли ограничение продажи алкоголя на его потребление и криминогенную обстановку. При этом Карпович пока не назвал регионы, где будет проводиться эксперимент.

Согласно данным Всемирной организации здравоохранения, в 2016 году Беларусь заняла второе место по потреблению алкоголя. В 2017 году страна переместилась на 27 строчку рейтинга.

Ранее сообщалось, что алкоголь в Украине может подорожать.

Напомним, в последний раз Кабмин поднимал минимальные цены на алкоголь в августе 2017 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: алкоголь, Беларусь, водка, продажи, спиртное, ограничение, спирт, алкогольные напитки, продажа
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь